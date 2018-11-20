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Королева сделала выговор Меган Маркл
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Королева сделала выговор Меган Маркл и велела поменять привычки 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Chris Jackson / Getty Images
Королева Великобритании высказала недовольство по поводу модных предпочтений жены принца Гарри Меган Маркл. Об этом пишет The Sun.
Королевские инсайдеры сообщили, что королева велела Меган Маркл перестать наряжаться как голливудская звезда и начать выглядеть как принцесса.
Они также рассказали, что недовольство у Елизаветы II возникло еще во время подготовки к свадьбе: ей не понравилось, что бывшая актриса собирается выходить замуж в белом платье, будучи разведенной. Позже в июне королеву возмутило отсутствие головного убора на голове жены внука во время ее первой сольной поездки в графство Чешир, несмотря на правила дресс-кода.
Более того, герцогиня неоднократно надевала запрещенные брючные костюмы, платья длины мини, наряды черного цвета и одежду иностранных дизайнеров.
Ранее в ноябре британское издание Daily Mail раскрыло подробности подготовки бывшей актрисы Меган Маркл к свадьбе с принцем Гарри. Выяснилось, что изначально для церемонии бракосочетания нынешняя герцогиня Сассекская выбрала другую тиару, однако королева запретила Меган надевать ее, так как украшавшие тот головной убор изумруды могли быть добыты в России.
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