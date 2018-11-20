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Пойман сбивший солиста «Поющих гитар»
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Полиция нашла сбившего солиста «Поющих гитар» в Петербурге водителя 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: официальная страница Валерия Ступаченко в сети ВКонтакте
Водитель автомобиля, сбивший солиста ансамбля «Поющие гитары» Валерия Ступаченко и его жену на пешеходном переходе, задержан, сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«Задержан водитель 27-летний. Составлен административный протокол по статье 12.27 — оставление места ДТП, материалы направлены в суд, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — цитирует РИА «Новости» начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ УГИБДД Татьяну Суслову.
По ее словам, квалификация действий по уголовной статье будет зависеть от тяжести причиненного вреда здоровью потерпевших.
Напомним, в воскресенье в Выборгском районе Санкт-Петербурга автомобиль на пешеходном переходе сбил 75-летнего Ступаченко и его 63-летнюю жену. Они доставлены в Елизаветинскую больницу.
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