Пойман сбивший солиста «Поющих гитар»

Полиция нашла сбившего солиста «Поющих гитар» в Петербурге водителя

Водитель автомобиля, сбивший солиста ансамбля «Поющие гитары» Валерия Ступаченко и его жену на пешеходном переходе, задержан, сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Задержан водитель 27-летний. Составлен административный протокол по статье 12.27 — оставление места ДТП, материалы направлены в суд, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — цитирует РИА «Новости» начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ УГИБДД Татьяну Суслову.

По ее словам, квалификация действий по уголовной статье будет зависеть от тяжести причиненного вреда здоровью потерпевших.

Напомним, в воскресенье в Выборгском районе Санкт-Петербурга автомобиль на пешеходном переходе сбил 75-летнего Ступаченко и его 63-летнюю жену. Они доставлены в Елизаветинскую больницу.