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Разин спас Осина от кремации
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Участок на кладбище Осину оплатил Разин 

Рамблер 4 часа назад
Музыкальный продюсер Андрей Разин купил скончавшемуся певцу Евгению Осину участок на кладбище. Об этом он сам рассказал «Московскому комсомольцу».
Осин будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы. Сегодня там состоится прощание с ним. По данным издания, участок обошелся Разину по меньшей мере в 387 тысяч рублей — такова минимальная стоимость двух квадратных метров там (максимальная — чуть более 1,16 миллиона).
По словам продюсера, он заплатил за участок «очень приличные» деньги на аукционе. В результате Осин будет похоронен неподалеку от сына Разина.
Опубликовано последнее сообщение Осина
Продюсер объяснил свое участие в судьбе Осина, с которым в последние годы общался мало, любовью ко всем коллегам. По его словам, родственники певца не «потянули» бы похороны.
«Если бы я не помог, то была бы кремация», — рассказал он.
Также Разин пообещал установить на могиле Осина «очень приличный» памятник, а деньги на него он планирует собрать на концертах памяти певца.
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