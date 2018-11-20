Продюсер купил Осину участок на кладбище

Участок на кладбище Осину оплатил Разин

Осин будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы . Сегодня там состоится прощание с ним. По данным издания, участок обошелся Разину по меньшей мере в 387 тысяч рублей — такова минимальная стоимость двух квадратных метров там (максимальная — чуть более 1,16 миллиона).

По словам продюсера, он заплатил за участок «очень приличные» деньги на аукционе. В результате Осин будет похоронен неподалеку от сына Разина.

Продюсер объяснил свое участие в судьбе Осина, с которым в последние годы общался мало, любовью ко всем коллегам. По его словам, родственники певца не «потянули» бы похороны.

«Если бы я не помог, то была бы кремация», — рассказал он.

Также Разин пообещал установить на могиле Осина «очень приличный» памятник, а деньги на него он планирует собрать на концертах памяти певца.