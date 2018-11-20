На Винокура подали в суд из-за долга в 1,5 миллиона

Владимир Винокур оказался в списках неплательщиков за услуги ЖКХ. Артист и еще 14 дольщиков пока не комментируют ситуация с судебными разбирательствами, пишет teleprogramma.pro.

Не секрет, что Винокур проживает в большой квартире на Арбате. На днях выяснилось, что ооказался в списке злостных неплательщиков. За услуги ЖКХ у артиста образовался долг в 1,5 миллиона рублей. Такая сумма возникла из-за подвала, так как жильцы отказываются платить за свет и отопление в нем. Поклонники убеждены, что Владимир Натанович и его соседи в скором времени погасят долг.