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На Винокура подали в суд
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На Винокура подали в суд из-за долга в 1,5 миллиона 

Дни.ру 1 час назад
Владимир Винокур оказался в списках неплательщиков за услуги ЖКХ. Артист и еще 14 дольщиков пока не комментируют ситуация с судебными разбирательствами, пишет teleprogramma.pro.
Не секрет, что Винокур проживает в большой квартире на Арбате. На днях выяснилось, что ооказался в списке злостных неплательщиков. За услуги ЖКХ у артиста образовался долг в 1,5 миллиона рублей. Такая сумма возникла из-за подвала, так как жильцы отказываются платить за свет и отопление в нем. Поклонники убеждены, что Владимир Натанович и его соседи в скором времени погасят долг.
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