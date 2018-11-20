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Дайнеко высмеяла «диванных критиков»
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Виктория Дайнеко высмеяла «диванных критиков» 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Виктория Дайнеко высказалась в своем паблике Инстаграм по поводу людей, которые любят критиковать общественность, не вставая с любимого дивана. Подписчики поддержали ее.
Певица дала фанатам антисовет с юмором. Она рекомендует тем, кто не знает, как лучше жить, петь и записывать композиции, одеваться, или «просто слишком хорошего мнения о себе» зайти в Инстаграм. На вас сразу же набросятся «диванные критики» всех мастей и областей знаний, а также дадут кучу непрошенных советов. Можно даже не благодарить. Все это они делают от чистого сердца.
Фанаты сочли пост правильным. Дайнеко посоветовали не принимать близко к сердцу наставления от завистников.
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