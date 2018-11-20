Краско ответила на критику после развода с мужем

Наталья Краско ответила на критику в свой адрес после развода с мужем

87-летний Иван Краско три года прожил в браке с молодой избранницей Натальей Шевель . Однако недавно артист сообщил, что намерен развестись со своей избранницей, так как она не хочет родить ему ребенка. 28-летняя супруга Краско также заверила, что брак не оправдал ее ожиданий. К тому же, молодая актриса устала от постоянной критики в свой адрес, ведь поток негатива не прекращался все три года.

В середине октября Наталья подтвердила, что они с Иваном Ивановичем подали на развод в одном из питерских ЗАГСов. В СМИ также писали о том, что актриса якобы не раз изменяла своему мужу на отдыхе в Израиле. Однако экс-возлюбленная актера утверждала, что ездила проведать сестру и маленького брата.

Несмотря на развод, Наталья все еще пользуется повышенным вниманием со стороны пользователей. Подписчики активно обсуждают личную жизнь актрисы. Краско предпочитает не говорить о личной жизни и старается сосредоточиться на работе, однако на днях девушка не выдержала напора и опубликовала гневный пост в социальных сетях.