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Краско ответила на критику после развода с мужем
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Наталья Краско ответила на критику в свой адрес после развода с мужем 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Instagram
87-летний Иван Краско три года прожил в браке с молодой избранницей Натальей Шевель. Однако недавно артист сообщил, что намерен развестись со своей избранницей, так как она не хочет родить ему ребенка. 28-летняя супруга Краско также заверила, что брак не оправдал ее ожиданий. К тому же, молодая актриса устала от постоянной критики в свой адрес, ведь поток негатива не прекращался все три года.
В середине октября Наталья подтвердила, что они с Иваном Ивановичем подали на развод в одном из питерских ЗАГСов. В СМИ также писали о том, что актриса якобы не раз изменяла своему мужу на отдыхе в Израиле. Однако экс-возлюбленная актера утверждала, что ездила проведать сестру и маленького брата.
Несмотря на развод, Наталья все еще пользуется повышенным вниманием со стороны пользователей. Подписчики активно обсуждают личную жизнь актрисы. Краско предпочитает не говорить о личной жизни и старается сосредоточиться на работе, однако на днях девушка не выдержала напора и опубликовала гневный пост в социальных сетях.
«Мне, конечно, привычно слушать о себе гадости, но любовник с 3-мя детьми — это конечно сильно! Почему с тремя? У израильских семей по 7, по 8 детей. Моего любовника зовут дядя Шмулик и у него аж 12 детей. То, что вы лжете о детях Ивана Ивановича… Ребят, ну вам же даже совсем глупые люди верить перестанут», — заявила Наталья.
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