Tekashi69 грозит пожизненное заключение

Tekashi69 обвинили в вооруженном нападении и пригрозили пожизненным заключением

Рэпер Tekashi 6ix9ine (настоящее имя — Даниэль Эрнандес) обвиняется в организации вооруженного нападения. Он был задержан полицией и помещен под арест, сообщает TMZ.

Музыканту предъявили шесть обвинений, среди которых незаконное владение оружием и рэкет. 22-летнему хип-хоп-исполнителю грозит от 25 лет до пожизненного заключения в тюрьме. Обвинения также предъявлены предполагаемым сообщникам Tekashi, его бывшему менеджеру и двум членам банды Nine Trey Bloods, в которую якобы входит рэпер.

Судья отказался выпустить Tekashi под залог, сославшись на явные доказательства причастности рэпера к преступлению. В доме музыканта был найден пистолет и улики, указывающие на его связь с вооруженным ограблением, передает телеканал ABC7.

По словам представителей прокуратуры, Tekashi участвовал в нападении на членов враждебной банды в центре Нью-Йорка в апреле.

В сентябре на Tekashi напали во время его концерта в Москве. В июле он был избит и похищен вооруженными мужчинами в Нью-Йорке. Похитители держали рэпера в заложниках, потребовав его сожительницу вынести из дома ценные вещи. Tekashi69 ранее провозгласил себя «королем Нью-Йорка» и неоднократно заявлял в соцсетях, что его никто не смеет тронуть.

Даниэль Эрнандес выпустил один микстейп Day69 и ряд синглов, благодаря которым приобрел популярность. В июле рэпер представил совместный клип с Ники Минаж на трек FEFE. Опубликованный на YouTube ролик собрал более 400 миллионов просмотров.