Ещё
Пэрис Хилтон разорвала помолвку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пэрис Хилтон разорвала помолвку с актером Крисом Зилкой 

Super.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: соцсети
Пэрис Хилтон не скупилась на посты в Instagram, публикуя совместный отпуск с женихом-актером и различные подробности их помолвки. Чтобы 37-летняя самая известная светская львица приняла предложение руки и сердца, Крис Зилка подарил ей кольцо с бриллиантом в 20 карат и стоимостью 2 миллиона долларов.
«Я сказала «Да!» — написала тогда Пэрис, — Я счастлива быть помолвленной с любовью всей моей жизни. Моим душевным другом».
Многие обвиняли пару в обмане, якобы у Криса нет таких денег и кольцо Пэрис купила себе сама, чтобы помолвка выглядела «приличнее».
Сейчас стало известно о том, что Пэрис и Крис расстались, даже не успев пожениться. Как сообщает Just Jared, пара хочет сосредоточится на своих проектах, и делать это они решили порознь.
Super.ru: последние новости
Новое шоу Бузовой: За что она заплатила 30 миллионов? Умер певец Евгений Осин Экс-возлюбленная P. Diddy и мать троих его детей найдена мертвой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские наемники решили засудить своих работодателей189
Цекало возмутил россиян89
Дно пройдено: Украину смоет «Турецким потоком»601
Путин напомнил США о гиперзвуковом оружии РФ221
Стала известна судьба квартиры Осина51
Видео
01:11
Названо наказание ЕС для Донбасса
В мире
03:42
Пашинян заступился за свой «маленький народ»
СНГ В мире
04:13
Россиянам рекомендовали есть поменьше колбасы
Общество
02:38
Рогозин извинился за «утопленную» таксу
Общество
01:11
Путин призвал усилить армию и флот
Войска Армия
12:37
Украинская поэтесса обвинила РФ в «краже» советского кино
Общество Украина
03:47
Российские наемники решили засудить своих работодателей
Армия Войска
01:28
Найденная учеными звездная система может вскоре взорваться
Технологии Наука и техника
02:27
Путин напомнил США о гиперзвуковом оружии РФ
Политика В мире
02:01
Цекало возмутил россиян
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение