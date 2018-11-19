Пэрис Хилтон разорвала помолвку с актером Крисом Зилкой

Пэрис Хилтон не скупилась на посты в Instagram, публикуя совместный отпуск с женихом-актером и различные подробности их помолвки. Чтобы 37-летняя самая известная светская львица приняла предложение руки и сердца, Крис Зилка подарил ей кольцо с бриллиантом в 20 карат и стоимостью 2 миллиона долларов.

«Я сказала «Да!» — написала тогда Пэрис, — Я счастлива быть помолвленной с любовью всей моей жизни. Моим душевным другом».

Многие обвиняли пару в обмане, якобы у Криса нет таких денег и кольцо Пэрис купила себе сама, чтобы помолвка выглядела «приличнее».

Сейчас стало известно о том, что Пэрис и Крис расстались, даже не успев пожениться. Как сообщает Just Jared, пара хочет сосредоточится на своих проектах, и делать это они решили порознь.