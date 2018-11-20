Лолита обрушилась на Монеточку из-за сорванного концерта

Лолита Милявская в беседе с порталом "Дни.ру" раскритиковала молодую коллегу по сцене Лизу Гырдымову, выступающую под псевдонимом Монеточка.

Причиной критики стала очередная отмена концерта певицы — Монеточка должна была выступить на церемонии вручения ежегодной премии "Нового Радио" "Высшая лига", но незадолго до шоу отказалась выходить на сцену.

По словам Милявской, Монеточка ей нравится, однако такое поведение она одобрить не может.

"Что чувствуют организаторы концертов, я понять могу сполна! Деловую репутацию и бизнес никто не отменял. Лиза, ай-ай-ай! Конечно, можно погрозить незрелой девочке пальчиком, но это бесполезно. Человек сам кузнец своего будущего, но подставлять людей — это уже не совсем личное", — сказала Милявская, добавив, что если Монеточка не может "дать слово" зависящим от нее людям, то она не должна назначать никаких встреч со зрителем.

Ранее Монеточку похвалил музыкант группы "Би-2" Шура.