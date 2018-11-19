«Какая гадость»: изменщик Цекало возмутил россиян

Александр Цекало пожинает плоды своей прогулки по ресторанам в компании прекрасной незнакомки. Пользователи Сети возмущены предполагаемой изменой актера и продюсера молодой жене Виктории Галушке

Такое количество неприязненных посланий в свой адрес Александр Цекало не получал, наверное, за всю свою жизнь. Самые мягкие эпитеты, употребленные комментаторами — "кобель" и "козел". Остальные же — просто за пределами, допустимыми цензурой.

"Тоже мне, мачо, девушки, знайте себе цену, неужели, все счастье в деньгах". "Кобель 57 лет уже". "Старый п***. Он же мерзок. Для кого-то деньги не пахнут". "Старый козел туда же..второй муж Ани Лорак", — в таком духе высказываются подписчики в соцсетях о подвиге актера (здесь и далее орфография и пунктуация оригинала — Прим. ред).

Однако нашлись среди комментаторов и сочувствующие. По их мнению, измена Цекало (если это измена) — личное дело продюсера и его жены.

"Жесть чувак попал", "Какая гадость, стояли снимали, крысы какие то, это дело его и жены, они сами разберутся", — критикуют пользователи действия папарацци.

В распоряжении издания StarHit оказались кадры и видеозапись с Александром Цекало в главной роли. 57-летнего продюсера сняли в итальянском ресторане в центре Москвы. Цекало был в компании друзей, среди которых можно узнать актера Игоря Жижикина , и таинственной спутницы.

Речь идет вовсе не о супруге Александра Виктории Галушке, а о брюнетке азиатского вида. Как утверждает издание, Цекало не стеснялся демонстрировать чувства к даме: то и дело сливался с ней в страстных поцелуях, нашептывал что-то на ухо, прикасался губами к рукам, нежно поглаживал.

Ресторан Цекало и его спутница покинули в час ночи. Теперь журналисты теряются в догадках, кем приходится таинственная брюнетка Александру, и знает ли жена о ее существовании.