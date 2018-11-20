«Операция стала роковой»: У звезды «Дома-2» онемело лицо

Егор Холявин , который будучи на телепроекте "Дом-2" не раз становился объектом насмешек из-за своего лишнего веса и круглого лица, взялся за себя: похудел и перенес 19 пластических операций, но 20-ая стала роковой — у Егора онемело лицо.

Егора Холявина называют "живым Кеном" из-за потрясающего сходства с всемирно известной куклой. И если раньше звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" относилась положительно к таким сравнениям, то теперь это его пугает, потому что Егор не хочет безжизненного лица без единого движения.

Однако сейчас жизнь Холявина течет именно по такому сценарию. После очередной операции у него защемило нерв — теперь он не чувствует половины лица, компетентно сообщает Дом-2Life.

"Дела у меня не очень. Хочу признаться, да, я действительно стал жертвой пластики. Меня это коснулось. Я все ходил и кричал, что столько операций, а ничего не произошло… Но 20-я стала роковой", — пожаловался Холявин.

Егор лег под нож пластического хирурга, чтобы сделать круговую подтяжку лица. Мужчина рассказал, что операция проходит в два этапа: сначала в лоб вставляются специальные штифты, а потом "натягивается лицо".

"К сожалению, что-то пошло не так. Произошло защемление нерва: правая сторона теперь не работает. Меня увезли в больницу. Ужасно осознавать, что это может никогда не исправиться", — признался живой Кен.

Ранее Егор Холявин пожаловался на последствия операции по увеличению пениса.