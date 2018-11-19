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Лорак осудили за прозрачное платье
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Лорак разгромили за прозрачное платье и ужасный макияж 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: instagram.com/anilorak
Выступление Ани Лорак на одном из центральных каналов вызвало бурю критики со стороны поклонников. Им не понравился вызывающий макияж певицы и ее слишком откровенное платье.
Известная певица приняла участие в концерте "Субботний вечер" на канале "Россия 1". Лорак выступила с новой композицией "Я буду твоей".
Россия 1
Поклонники от новой песни не в восторге. "Песня — конвейер очередной. Ни смысла, ни мелодики, ни чувств", — написали комментаторы (орфография и пунктуация оригинала — Прим. ред).
Еще резче подписчики высказываются о наряде исполнительницы. Артистка появилась на сцене в прозрачном бледно-розовом платье с внушительным декольте, пишет "Обозреватель".
"Мейк делал стилист-самоучка или сама накрасилась? Платье из разряда "весь товар напоказ". Ладно хоть петь умеет", — ворчат разочарованные фанаты. "Вся нарисованная. Такая резкая. То полуголая. То полупрозрачная. Многовато открытости﻿", — поддерживают критика коллеги. "Вечная ее проблема — макияж. Такое красивое, нежное платье и боевой раскрас!", — ужасается подписчик.
Ана Лорак не впервые за последнее время оказывается под ударом ценителей ее творчества. Недавно певица решила порадовать поклонников видео, снятым дома — исполнительница просто танцевала в блестящем платье с высоким разрезом на боку. Вместо комплиментов Лорак получила кучу возмущенных комментариев: ее обвинили в неумении двигаться и отругали за откровенный наряд.
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