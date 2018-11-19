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Солиста «Поющих гитар» сбил автомобиль
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Солиста «Поющих гитар» с женой сбил автомобиль 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: страница Валерия Ступаченко во «ВКонтакте»
Солиста ансамбля «Поющие гитары» Валерия Ступаченко и его супругу сбил автомобиль. Полиция разыскивает виновника аварии, сообщает «Росбалт» со ссылкой на продюсера коллектива Сергея Дронова в понедельник, 19 ноября.
Отмечается, что музыкант находится в больнице в тяжелом состоянии. Его жена получила травмы средней степени тяжести.
ДТП произошло на пешеходном переходе на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге вечером 18 ноября. Водитель скрылся с места происшествия.
Ступаченко пришел в «Поющие гитары» в 1969 году. Он выступал вокалистом коллектива. В настоящее время 75-летний музыкант занимается сольной карьерой, служит чтецом в храме Воскресения Христова у Пискаревского кладбища и пишет духовные песнопения.
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