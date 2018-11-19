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Мартиросян сравнил Бузову с ядерной войной
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Мартиросян сравнил Бузову с ядерной войной 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Instagram
Комик Гарик Мартиросян высмеял творчество Ольги Бузовой, отвечая на вопросы пользователей Instagram. Мартиросян призвал задать ему вопросы о музыке, и несколько из них коснулись Бузовой.
В ответ на вопрос, нравятся ли ему песни Бузовой, комик напомнил, что попросил касаться только темы музыки.
«Бузова — хорошая исполнительница современного рэпа?» — поинтересовался один из пользователей.
В ответ Мартиросян заявил, что из этого вопроса «можно смело выкинуть все слова, кроме „Бузова“.
Также у него спросили, что ужаснее — ядерная война или дуэт Бузовой и Эдуарда Сурового (образ Гарика Харламова в Comedy Club).
»После ядерной войны на Земле останутся только тараканы и крысы. После дуэта Бузовой и Сурового на Земле останутся только Бузова и Суровый. Делайте выводы…» — написал Мартиросян.
Ранее над Бузовой шутили телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Сергей Лазарев в эфире Agent Show. Они разыграли сценку: певец исполнил роль священника, которому нужно угадать, кто находится в исповедальне. «Грешников» изображала Ивлеева.
«Святой отец, я согрешила. Я певица, а грех в том, что так считаю только я», — начала она.
«Олечка, я прощаю тебе твои грехи», — ответил Лазарев.
Бузова была участницей «Дома-2», а затем стала ведущей этого реалити-шоу. В 2016 году она начала карьеру певицы, выпустив песню «Под звуки поцелуев».
О творчестве Бузовой положительно отзывался Филипп Киркоров. Лев Лещенко назвал ее «достаточно интеллектуальным» и артистичным человеком. По его мнению, если у певицы есть публика, то «она нужна, и нечего тут обсуждать».
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