Ещё
Руки-базуки нашел новую невесту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Руки-базуки нашел новую невесту 

Рамблер 57 минут назад
Фото: Instagram
Кирилл Терешин, известный как Руки-базуки и Мистер Синтол, после расставания с экс-участницей «Дома-2» Олесей Малибу встретил новую девушку. Внимание на это обратило издание Life.
В Instagram Терешина появилась серия фото и видео с Викторией Якуниной. В одном из постов он назвал девушку своей будущей женой.
Также Руки-базуки спел для нее песню: «С тобой я хочу постоянно гулять, дарить тебе цветы и подарки, выйди за меня замуж, я стану прекрасным».
Ранее Терешин планировал жениться на Олесе Малибу, но в конце лета она заявила, что свадьбы не будет. По ее словам, Руки-базуки оскорблял ее перед другими девушками.
Недавно Малибу опубликовала скриншот переписки с Терешиным, в которой он предложил ей снять «ажиотажные» и «жесткие» видео. Она возмутилась, что молодой человек не хочет делать ей подарки, но предлагает снимать видео для набора просмотров.
Кирилл Терешин получил известность благодаря своим постам в соцсетях, в которых он рассказывал об эксперименте по увеличению объема мышц. Позже он посетил несколько телешоу.
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна судьба квартиры Осина19
Пока вы спали: Доходы россиян обнулятся421
Найдены предсмертные записки погибшего депутата48
США посоветовали Украине «заблокировать» Донбасс121
Что значит для России провал саммита АТЭС103
Видео
00:30
Последнее слово Януковича
В мире Политика
01:52
Минобороны опубликовало уникальный архив
Армия Войска
00:44
В метрополитене отреагировали на видео с лисой
Новости Москвы
00:46
Терезе Мэй предрекли день расплаты
В мире Европа
04:31
Россия начала перевооружение Ракетных войск
Армия Оружие
01:49
Пострадавшая в Керчи студентка записала видео для отца
Происшествия
12:01
США посоветовали Украине «заблокировать» Донбасс
В мире
00:30
«Не может передвигаться»
Происшествия
12:33
Тест новейших автоматов АК попал на видео
Армия Оружие
01:52
Всю мощь российской артиллерии собрали в одном видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение