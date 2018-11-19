Руки-базуки нашел новую невесту

Кирилл Терешин , известный как Руки-базуки и Мистер Синтол, после расставания с экс-участницей «Дома-2» Олесей Малибу встретил новую девушку. Внимание на это обратило издание Life.

В Instagram Терешина появилась серия фото и видео с Викторией Якуниной. В одном из постов он назвал девушку своей будущей женой.

Также Руки-базуки спел для нее песню: «С тобой я хочу постоянно гулять, дарить тебе цветы и подарки, выйди за меня замуж, я стану прекрасным».

Ранее Терешин планировал жениться на Олесе Малибу, но в конце лета она заявила, что свадьбы не будет. По ее словам, Руки-базуки оскорблял ее перед другими девушками.

Недавно Малибу опубликовала скриншот переписки с Терешиным, в которой он предложил ей снять «ажиотажные» и «жесткие» видео. Она возмутилась, что молодой человек не хочет делать ей подарки, но предлагает снимать видео для набора просмотров.

Кирилл Терешин получил известность благодаря своим постам в соцсетях, в которых он рассказывал об эксперименте по увеличению объема мышц. Позже он посетил несколько телешоу.