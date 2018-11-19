Анна Калашникова рассказала об обещании Осина

По словам Анны, Евгений обещал ей заняться своим здоровьем и спеть с артисткой дуэтом, но обещанного так и не сдержал. Он был талантливым музыкантом и перед смертью сообщил друзьям, что сочинил новый трек. Его уже никто никогда не услышит.

Поклонники выразили соболезнование в связи с кончиной певца. Начались ностальгические воспоминания о молодости под его песни, записанные на кассетный магнитофон.