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Калашникова рассказала об обещании Осина
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Анна Калашникова рассказала об обещании Осина 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Анна Калашникова сообщила в своем паблике Instagram, что скорбит о смерти Евгения Осина. Он был секс-символом поколения 90-х. Теледива рассказала, что в школьные годы лихо отплясывала на дискотеке под хит «Плачет девочка в автомате».
По словам Анны, Евгений обещал ей заняться своим здоровьем и спеть с артисткой дуэтом, но обещанного так и не сдержал. Он был талантливым музыкантом и перед смертью сообщил друзьям, что сочинил новый трек. Его уже никто никогда не услышит.
Поклонники выразили соболезнование в связи с кончиной певца. Начались ностальгические воспоминания о молодости под его песни, записанные на кассетный магнитофон.
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