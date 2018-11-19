Стала известна судьба квартиры Осина

Москве 17 ноября в возрасте 54 лет умер популярный певец и музыкант Евгений Осин . СМИ сообщают, что смерть Осина могла наступить из-за остановки сердца — певец находился в последней стадии алкогольной зависимости и последнюю неделю пил каждый день.

Кроме того, еще при жизни у Осина диагностировали цирроз печени. Также в 2018 году артист попал в клинику из-за проблем с ногами. Евгений перестал их чувствовать и с большим трудом передвигался.

Тело Евгения Осина обнаружила его сестра Альбина. Известно, что певец скончался у себя дома.

Похороны певца назначены на вторник, 20 ноября. Из близких родственников у Евгения есть родная дочь Агния, которую он признал официально. 16-летняя девушка категорически отказывалась общаться с отцом. Также у Евгения есть родная сестра, а несколько лет назад появилась еще одна дочь.

Как сообщает журнал "Клео.Ру", известно, что после смерти певца родственникам придется делить его квартиру в столице. Располагается она на Карамышевской набережной. Стоимость недвижимости оценивается в 35 млн рублей. Также ходили разговоры о том, что у Осина имелась не одна квартира, но часть недвижимости он успел продать. На эти деньги он гулял и купил себе мотоцикл, на котором позже попал в небольшое ДТП и сломал руку.

По сообщениям СМИ, Осин успел составить завещание. Согласно документу, единственная квартира, о которой достоверно известно всем, должна достаться Агнии.