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Стала известна судьба квартиры Осина
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Стала известна судьба квартиры Осина 

Рамблер 45 минут назад
В Москве 17 ноября в возрасте 54 лет умер популярный певец и музыкант Евгений Осин. СМИ сообщают, что смерть Осина могла наступить из-за остановки сердца — певец находился в последней стадии алкогольной зависимости и последнюю неделю пил каждый день.
Кроме того, еще при жизни у Осина диагностировали цирроз печени. Также в 2018 году артист попал в клинику из-за проблем с ногами. Евгений перестал их чувствовать и с большим трудом передвигался.
Тело Евгения Осина обнаружила его сестра Альбина. Известно, что певец скончался у себя дома.
Похороны певца назначены на вторник, 20 ноября. Из близких родственников у Евгения есть родная дочь Агния, которую он признал официально. 16-летняя девушка категорически отказывалась общаться с отцом. Также у Евгения есть родная сестра, а несколько лет назад появилась еще одна дочь.
Как сообщает журнал "Клео.Ру", известно, что после смерти певца родственникам придется делить его квартиру в столице. Располагается она на Карамышевской набережной. Стоимость недвижимости оценивается в 35 млн рублей. Также ходили разговоры о том, что у Осина имелась не одна квартира, но часть недвижимости он успел продать. На эти деньги он гулял и купил себе мотоцикл, на котором позже попал в небольшое ДТП и сломал руку.
По сообщениям СМИ, Осин успел составить завещание. Согласно документу, единственная квартира, о которой достоверно известно всем, должна достаться Агнии.
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