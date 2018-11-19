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Васильева рассказала о пощечине Гундаревой Дорониной
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Татьяна Васильева рассказала, как Гундарева дала пощечину Дорониной 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Актриса Татьяна Васильева поделилась воспоминаниями о непростом характере покойной коллеги по сцене Натальи Гундаревой в передаче "Далекие близкие".
По словам Васильевой, Татьяна Доронина, которая сейчас возглавляет МХАТ им. Горького, ушла из Театра Маяковского после перешедшей в драку ссоры с Гундаревой, хотевшей быть в театре хозяйкой.
"Она быстро увела оттуда Доронину. Когда они начали репетировать, Наташа дала по физиономии Татьяне Васильевне, была такая рукопашная. С этого момента она стала полновластной царицей в этом театре", — цитирует "СтарХит" актрису, добавившую, что на сцене могла остаться только одна из этих двоих сильных женщин.
Гундарева была замужем три раза, но страдала от одиночества. Актер Сергей Насибов, в которого актриса была влюблена, уверен, что виной тому ее талант.
"Мы все время понимали, что это безысходные отношения, которые не ведут ни к чему. Она говорила: "Да, я хочу от тебя детей. Но когда я спрашивал: "Ты готова бросить театр и сидеть дома?" Она отвечала: "Нет", — вспомнил во время эфира он.
Ранее Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии после инцидента в метро.
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