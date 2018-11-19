Васильева рассказала о пощечине Гундаревой Дорониной

Татьяна Васильева рассказала, как Гундарева дала пощечину Дорониной

По словам Васильевой, Татьяна Доронина , которая сейчас возглавляет МХАТ им. Горького, ушла из Театра Маяковского после перешедшей в драку ссоры с Гундаревой, хотевшей быть в театре хозяйкой.

"Она быстро увела оттуда Доронину. Когда они начали репетировать, Наташа дала по физиономии Татьяне Васильевне, была такая рукопашная. С этого момента она стала полновластной царицей в этом театре", — цитирует "СтарХит" актрису, добавившую, что на сцене могла остаться только одна из этих двоих сильных женщин.

Гундарева была замужем три раза, но страдала от одиночества. Актер Сергей Насибов , в которого актриса была влюблена, уверен, что виной тому ее талант.

"Мы все время понимали, что это безысходные отношения, которые не ведут ни к чему. Она говорила: "Да, я хочу от тебя детей. Но когда я спрашивал: "Ты готова бросить театр и сидеть дома?" Она отвечала: "Нет", — вспомнил во время эфира он.

Ранее Татьяна Васильева рассказала о своем состоянии после инцидента в метро.