Стала известна судьба квартиры Осина

Наследство Евгения Осина

17 ноября стало известно о гибели Евгения Осина . В качестве официальной причины смерти значится остановка сердца. По предположению медиков, сердечно-сосудистая система певца не выдержала очередного затяжного запоя. Еще при жизни кроме проблем с сердцем, у Осина диагностировали цирроз печени. Также в 2018 году артист попал в клинику из-за проблем с ногами. Евгений перестал их чувствовать и с большим трудом передвигался.

Тело Осина обнаружила его сестра. Женщина стала беспокоиться после того, как Евгений на протяжении нескольких дней не выходил на связь. Тело брата она нашла в его же квартире.

Похороны артиста назначены на вторник, 20 ноября. Из близких родственников у Евгения имеется родная дочь, которую он признал официально. 16-летняя Агния отца не любила еще при жизни и категорически отказывалась общаться с ним. Также у Евгения есть родная сестра, а несколько лет назад появилась еще одна дочь.

О существовании девочки Осин не знал и по началу отказывался ее принимать, но позже согласился на процедуру удочерения девочки. Произошло это весной 2018 года. Из-за проблем с алкоголем решить этот вопрос артист так и не успел.

Достоверно известно, что после смерти певца родственникам придется делить его квартиру в столице. Располагается она на Карамышевской набережной. Стоимость недвижимости оценивается в 35 млн рублей. Также ходили разговоры о том, что у Осина имелась не одна квартира, но часть недвижимости он успел продать. На эти деньги он гулял и купил себе мотоцикл, на котором позже попал в небольшое ДТП и сломал руку.

Что сейчас с транспортным средством, и имеются ли еще какие-то объекты недвижимости, достоверно неизвестно. По сообщениям СМИ, Осин успел составить завещание. Согласно документу, единственная квартира, о которой достоверно известно всем, должна достаться Агнии.