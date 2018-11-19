Ещё
Стала известна судьба квартиры Осина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Наследство Евгения Осина 

Клео.Ру 31 минуту назад
17 ноября стало известно о гибели Евгения Осина. В качестве официальной причины смерти значится остановка сердца. По предположению медиков, сердечно-сосудистая система певца не выдержала очередного затяжного запоя. Еще при жизни кроме проблем с сердцем, у Осина диагностировали цирроз печени. Также в 2018 году артист попал в клинику из-за проблем с ногами. Евгений перестал их чувствовать и с большим трудом передвигался.
Тело Осина обнаружила его сестра. Женщина стала беспокоиться после того, как Евгений на протяжении нескольких дней не выходил на связь. Тело брата она нашла в его же квартире.
Похороны артиста назначены на вторник, 20 ноября. Из близких родственников у Евгения имеется родная дочь, которую он признал официально. 16-летняя Агния отца не любила еще при жизни и категорически отказывалась общаться с ним. Также у Евгения есть родная сестра, а несколько лет назад появилась еще одна дочь.
О существовании девочки Осин не знал и по началу отказывался ее принимать, но позже согласился на процедуру удочерения девочки. Произошло это весной 2018 года. Из-за проблем с алкоголем решить этот вопрос артист так и не успел.
Достоверно известно, что после смерти певца родственникам придется делить его квартиру в столице. Располагается она на Карамышевской набережной. Стоимость недвижимости оценивается в 35 млн рублей. Также ходили разговоры о том, что у Осина имелась не одна квартира, но часть недвижимости он успел продать. На эти деньги он гулял и купил себе мотоцикл, на котором позже попал в небольшое ДТП и сломал руку.
Что сейчас с транспортным средством, и имеются ли еще какие-то объекты недвижимости, достоверно неизвестно. По сообщениям СМИ, Осин успел составить завещание. Согласно документу, единственная квартира, о которой достоверно известно всем, должна достаться Агнии.
Клео.Ру: последние новости
Криштиану Роналду сделал предложение Самбурская прилюдно оскорбила Волочкову Принца Чарльза записали в няньки
Комментарии5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Доходы россиян обнулятся71
Что значит для России провал саммита АТЭС138
Цекало заподозрили в измене
Анонсирована большая пресс-конференция Путина214
Найдены предсмертные записки погибшего депутата13
Видео
00:30
Последнее слово Януковича
В мире Политика
01:52
Минобороны опубликовало уникальный архив
Армия Войска
00:30
«Не может передвигаться»
Происшествия
01:52
Всю мощь российской артиллерии собрали в одном видео
Армия Оружие
01:18
Анонсирована большая пресс-конференция Путина
Политика
03:13
В Кремле ответили на заявление премьера Польши о газе
Политика
01:03
Найдены предсмертные записки погибшего депутата
Политика
02:08
Умер Борис Полоскин
Общество
00:25
Вдова Караченцова спасает другого мужчину
Шоу-бизнес
02:06
Лифт рухнул с 95 этажа небоскреба в Чикаго
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение