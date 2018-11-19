Внебрачный сын Жванецкого сделал откровенное признание

Журналист и кинодраматург Андрей Рывкин написал эссе для журнала «Esquire», где рассказал о том, что является внебрачным сыном сатирика Михаила Жванецкого. Он признался, что непросто было налаживать связь с отцом, особенно в детстве.
По словам Андрея, они практически не общались, но когда встречи происходили, он ощущал чувство обиды из-за отсутствия внимания. Журналист также отметил в эссе, что Михаил часто откупался от него деньгами.
«Он был слишком труслив, чтобы признать, что бросил ребенка и просто хотел откупиться, а я был слишком труслив, чтобы признать, что не нужен отцу, и принимал этот кеш как папин подарок. Как свидетельство, что отец у меня все-таки есть», — публично признался Андрей.