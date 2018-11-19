Внебрачный сын Жванецкого сделал откровенное признание

Внебрачный сын Михаила Жванецкого сделал откровенное признание

Журналист и кинодраматург Андрей Рывкин написал эссе для журнала «Esquire», где рассказал о том, что является внебрачным сыном сатирика Михаила Жванецкого . Он признался, что непросто было налаживать связь с отцом, особенно в детстве.

По словам Андрея, они практически не общались, но когда встречи происходили, он ощущал чувство обиды из-за отсутствия внимания. Журналист также отметил в эссе, что Михаил часто откупался от него деньгами.