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Краско приписали нового любовника
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Краско приписали нового любовника 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: instagram.com/natalia_krasko
Наталья Краско возмутилась сплетням СМИ в свой адрес. Актриса опубликовала опровергающий пост в своем аккаунте Instagram.
Наталья рассказала, что ей приписывают любовника с тремя детьми. Как известно, артистка сейчас находится в Израиле. По ее словам, в еврейских семьях по 7-8 детей, поэтому слухи недостоверны. На самом деле у ее любовника дяди Шмулика целая дюжина отпрысков. У Натальи три поклонника в годах, одному 98, другому 99, а третьему старцу и вовсе 112. Актриса посоветовала журналистам не врать так безудержно, иначе им не будут верить.
Поклонники посоветовали Наталье не обращать внимания на сплетни и наслаждаться красотой израильских пейзажей. Артистка весьма эмоционально ответила, что устала от наглых наговоров.
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