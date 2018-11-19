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Родион Газманов уволил концертного директора
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Родион Газманов уволил концертного директора 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Родион Газманов официально сообщил об уходе своего концертного директора Екатерины Сухотиной. Он благодарит ее за многолетнее сотрудничество и отпускает в новый творческий путь. Контакты нового директора уже появились в аккаунтах певца.
Подписчиков фанатов новость удивила и огорчила. Поклонники сразу начали строить предположения о причинах увольнения. Одни утверждают, что Катя вышла замуж, другие — хочет начать карьеру певицы. Все сошлись на том, что Сухотина и Газманов были единой командой — позитивной и мощной. Многие отметили тактичность, простоту и профессионализм Екатерины и пожелали ей дальнейших творческих успехов.
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