Родион Газманов уволил концертного директора

Родион Газманов официально сообщил об уходе своего концертного директора Екатерины Сухотиной. Он благодарит ее за многолетнее сотрудничество и отпускает в новый творческий путь. Контакты нового директора уже появились в аккаунтах певца.

Подписчиков фанатов новость удивила и огорчила. Поклонники сразу начали строить предположения о причинах увольнения. Одни утверждают, что Катя вышла замуж, другие — хочет начать карьеру певицы. Все сошлись на том, что Сухотина и Газманов были единой командой — позитивной и мощной. Многие отметили тактичность, простоту и профессионализм Екатерины и пожелали ей дальнейших творческих успехов.