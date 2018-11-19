Женатого Цекало заподозрили в измене

«СтарХит» опубликовал видео, на котором мужчина, похожий на продюсера Александра Цекало , целуется и обнимается с неизвестной брюнеткой в ресторане.

По данным издания, видео было снято недавно в итальянском ресторане в центре Москвы. «СтарХит» отмечает, что Цекало «не стеснялся демонстрировать чувства» к девушке в компании друзей, а затем они все вместе покинули ресторан.