Цекало заподозрили в измене

«СтарХит» опубликовал видео, на котором мужчина, похожий на продюсера Александра Цекало, целуется и обнимается с неизвестной брюнеткой в ресторане.
По данным издания, видео было снято недавно в итальянском ресторане в центре Москвы. «СтарХит» отмечает, что Цекало «не стеснялся демонстрировать чувства» к девушке в компании друзей, а затем они все вместе покинули ресторан.
57-летний Цекало с 2008 года женат на младшей сестре певицы Веры Брежневой Виктории Галушке. У пары двое детей. Цекало рассказывал «Антенне», что у его жены есть чувство собственного достоинства, которого он не замечал в столичных женщинах. Он говорил, что все свободное время они с женой уделяют друг другу и детям, и супруга ездит с ним вместе на гастроли. До Галушки Цекало был женат дважды.