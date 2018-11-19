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Умер Пабло Ферро
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В США умер дизайнер Пабло Ферро, работавший над «Заводным апельсином» 

РИА Новости + ещё 3 50 минут назад
Американский графический дизайнер кубинского происхождения Пабло Ферро, работавший над трейлером для фильма Стэнли Кубрика "Заводной апельсин", скончался в возрасте 83 лет в США, сообщает Holywood Reporter.
По данным издания, дизайнер скончался в городе Седона в штате Аризона в пятницу из-за осложнений пневмонии.
Ферро работал над дизайном для более чем 100 фильмов. Помимо "Заводного апельсина", он, в частности, работал над картинами "Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу", "Иисус Христос — суперзвезда" и "О, счастливчик!"
Он также участвовал в создании комиксов серии Marvel вместе со Стэном Ли, который скончался в Лос-Анджелесе неделю назад.
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