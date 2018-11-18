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Петросян отпраздновал развод и попал на видео
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Евгений Петросян отпраздновал развод 

РИА Новости 2 часа назад
Евгений Петросян в компании своего адвоката Сергея Жорина отметил развод с артисткой Еленой Степаненко. Видео опубликовал Жорин в Instagram.
"Спасибо всем, кто за меня болел. Конечно, это очень значительное событие для моей жизни. Все пришло к правильному завершению", — сказал юморист.
Он также выразил надежду на то, что у его бывшей супруги "все будет хорошо, все наладится".
"Какие наши годы!", — добавил артист.
16 ноября Хамовнический суд Москвы официально расторг брак Евгения Петросяна и Елены Степаненко.
Пара была жената более тридцати лет. О причине расставания официально не сообщается. О разводе просили представители обеих сторон, однако первый иск подала Елена Степаненко.
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