Миллионер из шоу «Замуж за Бузову» заявил о свадьбе

Участник «Замуж за Бузову» Евгений Назаров готовится к свадьбе спустя месяц после окончания шоу

После завершения проекта «Замуж за Бузову» один из фаворитов телеведущей — долларовый миллионер Евгений Назаров сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Ей оказалась кандидат экономических наук, бизнесвумен Марина Брилка. Поклонники не сомневаются, что молодые люди сошлись на фоне общих интересов. Евгений уже сделал первый шаг, предложив девушке стать его женой. В своем Instagram предприниматель поделился кадрами со знаменательного события.

«Друзья, вчера я сделал очень важный шаг в жизни — сделал предложение своей любимой девушке. Милая я очень рад, что тебя встретил, ждал тебя всю жизнь, ты самая волшебная в мире! Спасибо всем за поздравления и добрые слова», — написал Евгений в своем микроблоге.

Ранее фаворит Ольги Бузовой поведал, какими качествами должна обладать его спутница. Для Евгения важно, чтобы возлюбленная стремилась к саморазвитию, хотела обучаться и открывать в себе новые грани, путешествуя и общаясь с людьми.

Евгений Назаров отказался от участия в «Замуж за Бузову» и забрал два миллиона рублей, когда участникам проекта предложили крупную сумму. Свое решение уйти с шоу бизнесмен объяснил тем, что не чувствовал со стороны певицы интереса. Сама Бузова была удивлена решением своего фаворита, который в свою очередь пообещал направить полученные средства на благотворительность.