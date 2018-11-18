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«Масляковы — это мафия»
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«Масляковы — это мафия»: Илья Соболев высказался о порядках в КВН 

Teleprogramma.pro + ещё 1 1 час назад
Фото: GLOBALLOOK.COM
Резидент шоу «ComedyClub» поделился откровениями об отношениях в сфере российского юмора. Ему давно не нравится Клуб Веселых и Находчивых.
За свою более чем полувековую историю существования программа КВН подарила российской эстраде множество талантливых юмористов, которые в свою очередь создали собственные проекты: сценические, телевизионные и сетевые. Однако ни для кого не секрет, что уже значительное время Клуб Веселых и Находчивых подвергается достаточно жесткой критике, и лишь многолетняя репутация и личный авторитет Масляковых продолжает работать на сохранение рейтингов шоу.
Илья Соболев / кадр из интервью
Участник «ComedyClub» Илья Соболев, в свое время прошедший школу КВН, в недавнем интервью Юрию Дудю озвучил свою точку зрения на проблему. «Сейчас мне вообще не нравится КВН, — заявил Соболев. — Есть классные, талантливые люди оттуда, иногда интересные номера, но в целом меня вообще не вставляет. Во-первых, юмора стало много. Раньше все лучшее было в КВН, а сейчас все так размазалось по разным проектам. Там редко можно встретить такие мозговые бриллианты. Во-вторых, мало денег там зарабатывают. Масляковы себя так ведут. Это мафия, они могут все себе позволить. „У этого мальчика кривые зубы, к черту его“ — вот такие комментарии звучат постоянно. После таких замечаний люди больше не играют в КВН, даже если проблема с зубами была не такой уж заметной».
Также, по словам Ильи, КВН перестал быть разносторонним, перестал соответствовать планке юмора, заданной тем же «ComedyClub» и различными YouTube-шоу, которых с каждым сезоном становится все больше. Несмотря ни на что, Соболев благодарен КВН за тот вклад, который программа внесла в становление современного российского юмора, — пишет СтарХит.
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