«Масляковы — это мафия»: Илья Соболев высказался о порядках в КВН

Резидент шоу «ComedyClub» поделился откровениями об отношениях в сфере российского юмора. Ему давно не нравится Клуб Веселых и Находчивых.

За свою более чем полувековую историю существования программа КВН подарила российской эстраде множество талантливых юмористов, которые в свою очередь создали собственные проекты: сценические, телевизионные и сетевые. Однако ни для кого не секрет, что уже значительное время Клуб Веселых и Находчивых подвергается достаточно жесткой критике, и лишь многолетняя репутация и личный авторитет Масляковых продолжает работать на сохранение рейтингов шоу.

Участник «ComedyClub» Илья Соболев, в свое время прошедший школу КВН, в недавнем интервью Юрию Дудю озвучил свою точку зрения на проблему. «Сейчас мне вообще не нравится КВН, — заявил Соболев. — Есть классные, талантливые люди оттуда, иногда интересные номера, но в целом меня вообще не вставляет. Во-первых, юмора стало много. Раньше все лучшее было в КВН, а сейчас все так размазалось по разным проектам. Там редко можно встретить такие мозговые бриллианты. Во-вторых, мало денег там зарабатывают. Масляковы себя так ведут. Это мафия, они могут все себе позволить. „У этого мальчика кривые зубы, к черту его“ — вот такие комментарии звучат постоянно. После таких замечаний люди больше не играют в КВН, даже если проблема с зубами была не такой уж заметной».