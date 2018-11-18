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Олег Тактаров рассказал о разводе
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Олег Тактаров рассказал о разводе 

Russianshowbiz.info 58 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Олег Тактаров принял участие в записи нового выпуска программы «Судьба человека». Во время разговора с Борисом Корчевниковым актёр рассказал о непростом в его жизни периоде, а именно о расставании с первой супругой.
Какое-то время Олег пребывал в Америке, пытаясь добиться успеха, чтобы в будущем забрать из России жену и своего ребёнка. Позже актёр узнал, что его возлюбленная стала встречаться с другим мужчиной. Однако молодой человек исчез тогда, когда у неё появились серьёзные проблемы со здоровьем. По мнению Олега, он жил с его бывшей женой ради денег.
«Сын понимал, что у них в доме живет альфонс, который с его мамой только из-за денег. Когда у его матери все совсем плохо стало со здоровьем, я оплатил операцию, а этот ее сожитель как раз свалил», — прокомментировал актёр в программе «Судьба человека».
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