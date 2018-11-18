Олег Тактаров рассказал о разводе

Олег Тактаров принял участие в записи нового выпуска программы «Судьба человека». Во время разговора с Борисом Корчевниковым актёр рассказал о непростом в его жизни периоде, а именно о расставании с первой супругой.

Какое-то время Олег пребывал в Америке, пытаясь добиться успеха, чтобы в будущем забрать из России жену и своего ребёнка. Позже актёр узнал, что его возлюбленная стала встречаться с другим мужчиной. Однако молодой человек исчез тогда, когда у неё появились серьёзные проблемы со здоровьем. По мнению Олега, он жил с его бывшей женой ради денег.