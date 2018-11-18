Дочь Задорнова жестко ответила «музам» отца в стихах

Дочь писателя и сатирика Михаила Задорнова Елена написала стихотворение, в котором жестко ответила женщинам, которые называют себя музами его отца. Свое обращение она выложила в инстаграме.

Как отмечается, реакция девушки была вызвана тем, что в годовщину смерти артиста начали объявляться дамы, считающие себя источником вдохновения Задорнова.

В своем стихотворении Елена подчеркнула, что она была единственной музой своего отца.

Сообщается, что многим поклонникам сатирика понравился ответ его дочери, и они посчитали, что ее реакция в духе самого Задорнова. Однако некоторые люди посчитали неэтичным использование фигуры умершего человека для сведения счетов с кем-либо.

Ранее муза Михаила Задорнова ответила на претензии его жены.