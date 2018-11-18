Опубликовано последнее сообщение Осина

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Последнее сообщение Осина перед смертью: Это будет хит 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Несмотря на свое пагубное пристрастие к алкоголю и проблемы со здоровьем певец Евгений Осин до самых последних дней продолжал писать песни. Творил он, по собственным словам, не на заказ, а от души, и был уверен, что эти произведения ждет большое будущее.
Перед смертью Евгений Осин связывался со своим товарищем и коллегой по сцене Андреем Ковалевым.
"Андрюха, это снова Евгений Осин. Я из последних сил пишу песни, но не на заказ, а от души", — цитирует музыканта сайт "Комсомольская правда".
"Я тебе написал такую песню, что она порвет все твои хиты", — уверил друга Евгений Осин. Он даже спланировал, кто в новой композиции будет играть гитарное соло — эту роль певец доверил гитаристу Вадим Вершин, который сотрудничал со многими звездами российской эстрады и даже удостоился высокой оценки вокалиста группы Metallica.
Это было последнее сообщение, которое Евгений Осин оставил своему другу и коллеге Андрею Ковалеву. Остался ли будущий хит музыканта записан на какой-то носитель или же безвозвратно ушел вместе с самим автором — неизвестно.
Напомним, о смерти Евгения Осина стало известно 17 ноября. Тело певца в его московской квартире обнаружила сестра. По предварительный данным, артист умер от остановки сердца. Родные, близкие и знакомые уверены, что здоровье музыканта подорвала его алкогольная зависимость.
Евгений Осин, с помощью своих друзей, много раз пытался бросить пить, проходил специальное лечение, однако каждый раз срывался и начинал пить только больше. Он часто падал и калечился, что только ухудшало его состояние.
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