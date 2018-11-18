Пригожин прокомментировал смерть Осина

Иосиф Пригожин поделился воспоминаниями о Евгении Осине

«Страшно, когда уходят молодые ребята. 54 года — это не возраст. Да и 90 лет — это уже не возраст. Но вопрос заключается в том, что всё шло к тому, что это должно было случиться. Потому что так испытывать организм нельзя. Мне его жалко. У нас был период сотрудничества. У меня даже дочка моя на обложке его альбома», — сказал он.

Пригожин также выразил соболезнования родным и близким Осина.

«У меня о нём только хорошие впечатления и память. В период нашего общения он был абсолютно положительным и позитивным», — заключил продюсер.

Ранее стало известно, что российский певец Евгений Осин умер в возрасте 54 лет у себя дома в Москве.