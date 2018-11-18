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Пригожин прокомментировал смерть Осина
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Иосиф Пригожин поделился воспоминаниями о Евгении Осине 

RT на русском 1 час назад
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с RT назвал печальной новостью сообщение о смерти певца Евгения Осина.
«Страшно, когда уходят молодые ребята. 54 года — это не возраст. Да и 90 лет — это уже не возраст. Но вопрос заключается в том, что всё шло к тому, что это должно было случиться. Потому что так испытывать организм нельзя. Мне его жалко. У нас был период сотрудничества. У меня даже дочка моя на обложке его альбома», — сказал он.
Пригожин также выразил соболезнования родным и близким Осина.
«У меня о нём только хорошие впечатления и память. В период нашего общения он был абсолютно положительным и позитивным», — заключил продюсер.
Ранее стало известно, что российский певец Евгений Осин умер в возрасте 54 лет у себя дома в Москве.
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