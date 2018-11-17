Стало известно о дате и месте похорон певца Евгения Осина 

Продюсер Андрей Разин рассказал, где и когда похоронят скончавшегося на 55 году жизни российского певца Евгения Осина.
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Разина, музыкант будет похоронен 20 ноября на Троекуровском кладбище в Москве.
«Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, предварительно, вторник», — сказал он, добавив, что там же пройдёт и прощание с артистом.
Отмечается, что продюсер взял на себя расходы по организации траурного мероприятия.
Ранее стало известно, что российский певец Евгений Осин умер в возрасте 54 лет у себя дома в Москве.