Стало известно о дате и месте похорон певца Евгения Осина

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Разина, музыкант будет похоронен 20 ноября на Троекуровском кладбище в Москве.

«Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, предварительно, вторник», — сказал он, добавив, что там же пройдёт и прощание с артистом.

Отмечается, что продюсер взял на себя расходы по организации траурного мероприятия.

Ранее стало известно, что российский певец Евгений Осин умер в возрасте 54 лет у себя дома в Москве.