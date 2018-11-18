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Дана Борисова объяснила, почему не удалось помочь Осину
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Дана Борисова объяснила, почему не удалось помочь певцу Осину 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: e-osin.com
По словам телеведущей, певцу не удалось помочь потому, что он сам не хотел принимать никакую помощь. И от этого, отметила Борисова, становится «обидно».
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на смерть известного российского исполнителя Евгения Осина. В комментарии «Звезде» она сообщила, что певцу «все хотели помочь и помогали», но самое обидное, что сам певец этого не хотел.
«Тот случай, когда хотели помочь, когда все помогали. Он пролежал две недели назад в больнице с золотыми капельницами, с ресторанным питанием. Это тот случай, когда все хотели помочь, а человек сам не хотел помочь. Своенравие, упрямство, своеволие. Именно от этого обидно, от этого разрывает просто», — подчеркнула она.
О смерти Осина стало известно 17 ноября — певец умер в своей квартире в Москве. Ему было 54 года. По предварительной версии у певца остановилось сердце.
Свою скорбь по поводу ухода артиста выразили множество его коллег и знакомых. В частности, информацию о смерти Евгения Осина ранее прокомментировал известный музыкант Александр Маршал. Он отметил, что с певцом из-за болезни в последнее время было тяжело общаться, но в утрату друга все равно верится с трудом.
Певица Наталья Штурм назвала причину смерти певца. Как она отметила в комментарии «Звезде», в последние годы Осин разрушал себя алкоголем и воспринимал попытки знакомых и близких повлиять на его образ жизни с долей агрессии.
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