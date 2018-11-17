Наталья Штурм назвала причину смерти Осина

Уход из жизни Осина стал закономерным финалом его отношений с алкоголем, на которые он не позволял влиять даже друзьям и близким, как рассказала «Звезде» подруга певца Наталья Штурм

Москве ушел из жизни культовый российский исполнитель Евгений Осин. Как рассказала «Звезде» певица Наталья Штурм, в последние годы Осин разрушал себя алкоголем.

По словам подруги певца, он воспринимал попытки знакомых и близких повлиять на его образ жизни с долей агрессии. В итоге он остался на своей позиции, но пришел к закономерному финалу, отметила Штурм.

«Закономерный финал… Помню только хорошее, много общались. Жаль, что не внял нашим уверениям, помощи и желанию помочь. Все воспринимал немного агрессивно. Даже не немного — все воспринимал как вторжение в свою личную жизнь. Никого не послушал, сделал так, как хотел. Настоящий мужчина… Он был весь разрушен внутри, алкоголь разрушил все его органы. Отмаялся…» — рассказала Наталья Штурм.