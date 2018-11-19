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Раскрыты подробности о последних днях жизни Осина
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Раскрыты подробности о последних днях жизни Осина 

Lenta.ru + ещё 37 1 час назад
Певец Евгений Осин в последнем сообщении, отправленном с телефона, рассказал другу о новой песне, «которая порвет все хиты». Об этом пишет «Комсомольская правда».
Отмечается, что в аудиосообщении слышно, как голос артиста заплетается — предположительно, он был пьян. Запись была отправлена музыканту Андрею Ковалеву, с которым Осин познакомился более 20 лет назад.
«У него и рука была больная, и нога. Он уже падал, конечно. Организм был настолько истощен, что уже не было сил», — рассказал Ковалев о последних днях жизни певца.
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин уточнил «Московскому комсомольцу», что Осин страдал циррозом печени. Летом он прошел курс лечения алкогольной зависимости в реабилитационном центре, однако по возвращении снова начал пить.
«Тот разгульный образ жизни, которой он много лет вел, привел к трагическому финалу», — подчеркнул Разин.
О смерти Осина стало известно 17 ноября. Музыканту было 54 года. Он известен по таким песням, как «Плачет девушка в автомате», «Восьмое марта», «Таня плюс Володя», «Качка», «Портрет работы Пабло Пикассо» и «Попутчица».
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