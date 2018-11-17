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«Умер в одиночестве, ему не к кому было даже обратиться»
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Андрей Разин прокомментировал смерть Осина 

РИА Новости + ещё 16 2 часа назад
У певца Евгения Осина был цирроз печени и нервное истощение, он очень плохо себя чувствовал, рассказал РИА Новости продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин.
В субботу стало известно, что Осин ушел из жизни в возрасте 54 лет. В августе этого года источник в волонтерской организации, занимавшейся поиском певца, сообщил РИА Новости, что тот помещен в реабилитационный центр для лечения алкогольной зависимости, это было сделано по предложению его друзей.
"Женя очень плохо себя чувствовал, у него был цирроз печени, нервное истощение. Он постоянно жаловался, что у него отнимаются ноги, месяц назад он лежал в клинике. Тот разгульный образ жизни, которой он много лет вел, привел к трагическому финалу. Сегодня сестра звонила ему, не дозвонилась, поехала к Жене, открыла дом, а он там… Умер в одиночестве, ему не к кому было даже обратиться", — заявил Разин.
Умер Евгений Осин
"Когда мы с Женей начинали работать ещё 30 лет назад, он был весёлый хороший парень. Никогда не злоупотреблял ничем, мы подумать не могли, что такой может быть печальный конец", — добавил собеседник агентства.
По его словам, место и дата похорон еще не известна, группа "Ласковый май" окажет всю возможную помощь с похоронами.
Осин в конце 1980-х годов записал несколько песен в составе группы "Браво", после чего работал сольно. Наиболее известная песня артиста — "Плачет девушка в автомате", написанная на стихи Андрея Вознесенского.
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