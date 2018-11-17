Андрей Разин прокомментировал смерть Осина

В субботу стало известно, что Осин ушел из жизни в возрасте 54 лет. В августе этого года источник в волонтерской организации, занимавшейся поиском певца, сообщил РИА Новости, что тот помещен в реабилитационный центр для лечения алкогольной зависимости, это было сделано по предложению его друзей.

"Женя очень плохо себя чувствовал, у него был цирроз печени, нервное истощение. Он постоянно жаловался, что у него отнимаются ноги, месяц назад он лежал в клинике. Тот разгульный образ жизни, которой он много лет вел, привел к трагическому финалу. Сегодня сестра звонила ему, не дозвонилась, поехала к Жене, открыла дом, а он там… Умер в одиночестве, ему не к кому было даже обратиться", — заявил Разин.

"Когда мы с Женей начинали работать ещё 30 лет назад, он был весёлый хороший парень. Никогда не злоупотреблял ничем, мы подумать не могли, что такой может быть печальный конец", — добавил собеседник агентства.

По его словам, место и дата похорон еще не известна, группа "Ласковый май" окажет всю возможную помощь с похоронами.