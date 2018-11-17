Шнуров посвятил стихотворение президенту

Шнуров посвятил стих Путину

Лидер музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на внезапный визит президента РФ Владимира Путина в петербургскую аптеку. Визит произошел накануне, 16 ноября, после совещания по проблемам лекарственного обеспечения.

Свои стихи по этому поводу Шнуров выложил у себя в инстаграме.

«Есть в аптеке ли лекарства? И течет вода ль из крана? Вдоль лесов и вдоль степей мчится он, летит кортеж…», — написал музыкант.

Между тем, аптека после визита Путина стала крайне популярна. Сюда зачастили покупатели, которые интересуются визитом президента. Кто-то даже просит автографы у провизоров.