Шнуров посвятил стихотворение президенту

Лидер музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на внезапный визит президента РФ Владимира Путина в петербургскую аптеку. Визит произошел накануне, 16 ноября, после совещания по проблемам лекарственного обеспечения.
Свои стихи по этому поводу Шнуров выложил у себя в инстаграме.
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Свята Русь! Огромно царство! Он проснулся очень рано. Есть в аптеке ли лекарства? И течет вода ль из крана? Вдоль лесов и вдоль степей Мчится он, летит кортеж. Все проверь, везде успей, С Трампом порешай промеж. Завезли ли хлеб в магаз? И опять проверь аптеку. Сколько нефть? А сколько газ? Что у нас там по АПЕКу? В Питере трубу прорвàло! Срочно выезжает он. И опять им денег мало, Недостроен стадион. Привезёт он им деньжищи, За рулём, а в сумке лям. Сам запчасти он отыщет, К своим личным жигулям.
«Есть в аптеке ли лекарства? И течет вода ль из крана? Вдоль лесов и вдоль степей мчится он, летит кортеж…», — написал музыкант.
Между тем, аптека после визита Путина стала крайне популярна. Сюда зачастили покупатели, которые интересуются визитом президента. Кто-то даже просит автографы у провизоров.