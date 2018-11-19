Сын Яковлевой попросил не называть его уродом

Сын Елены Яковлевой устал быть фриком

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных резко отреагировал на высказывания прессы, называющей его фриком из-за пирсинга и обильно покрытого татуировками с головы до ног тела.

25-летний молодой человек уверен, что фрики — это социально опасные элементы, а он всего лишь увлечен украшением себя и не считает себя уродом.

"Ну, сколько можно меня "фриком" называть? Вы бы посмотрели, к примеру, фильм "Castle Freak" и прикинули, что это вообще за фрики такие, вместо того чтоб лепить тег на каждого второго с наколками и дырками. Там настоящий урод, живущий в замке, ожесточенно убивает молодых мужчин и женщин. Я этим не занимаюсь", — цитирует "СтарХит" выступление Шальных в соцсетях.

Денис полагает, что у него приятные черты лица, когда нет лишнего веса.

"Так что не нужно называть меня уродом. Очень обидно получается", — резюмирует он.