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Сын Яковлевой попросил не называть его уродом
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Сын Елены Яковлевой устал быть фриком 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: vk.com
Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных резко отреагировал на высказывания прессы, называющей его фриком из-за пирсинга и обильно покрытого татуировками с головы до ног тела.
25-летний молодой человек уверен, что фрики — это социально опасные элементы, а он всего лишь увлечен украшением себя и не считает себя уродом.
"Ну, сколько можно меня "фриком" называть? Вы бы посмотрели, к примеру, фильм "Castle Freak" и прикинули, что это вообще за фрики такие, вместо того чтоб лепить тег на каждого второго с наколками и дырками. Там настоящий урод, живущий в замке, ожесточенно убивает молодых мужчин и женщин. Я этим не занимаюсь", — цитирует "СтарХит" выступление Шальных в соцсетях.
Денис полагает, что у него приятные черты лица, когда нет лишнего веса.
"Так что не нужно называть меня уродом. Очень обидно получается", — резюмирует он.
Ранее рок-музыкант Константин Кинчев признался, что первую татуировку сделал в 11 лет.
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