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Подсчитан заработок Лепса на новогодних корпоративах
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Лепс будет выступать на новогодних корпоративах за 9 миллионов рублей 

Teleprogramma.pro 47 минут назад
Фото: GLOBALLOOK.COM
В такую сумму обойдется каждый концерт артиста под Новый год.
Примерно через месяц начнутся новогодние корпоративные вечера, и многие организации будут приглашать для выступления известных артистов. Конечно, это недешевое удовольствие. Самым «дорогим» из отечественных исполнителей оказался Григорий Лепс. За каждый корпоратив приглашающей стороне придется заплатить певцу по 9 миллионов рублей. Но желающих предостаточно — артист является самым популярным у заказчиков таких мероприятий.
Эти расценки озвучил руководитель Event-агентства Олег Давыдов. Как выяснилось, даже у Сергея Шнурова и группы «Ленинград» гонорар меньше: «всего» 7 500 000 рублей.
Значительно дешевле стоит пригласить Ольгу Бузову — она споет за два миллиона. А если вы доплатите 500 тысяч, то звезда станет ведущей всего вечера.
Как пишет «ЭГ», многие компании готовы приглашать на корпоративы даже футболистов нашей сборной, причем за громадные суммы. К сожалению для таких заказчиков, Артем Дзюба не заинтересован работой на частных мероприятиях, хотя он пользовался бы наибольшим «спросом».
Не так давно певица Анна Седокова высказывала свою ненависть к выступлению на корпоративах. «Хочется помыться», — так бывшая участница «ВИАгры» прокомментировала свое неудачное выступление на частной вечеринке. По ее мнению, петь и танцевать, пока публика «ест шашлык» и вообще не обращает внимания на артиста, — унизительно.
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