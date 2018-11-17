Евгений Сидихин стал дедушкой: у актера родился первый внук

Звезду «Бандитского Петербурга» осчастливила старшая дочь, известная актриса Полина Сидихина

Сегодня стало известно, что дочь Евгения Сидихина стала мамой. А сам актер «Бандитского Петербурга» — соответственно, дедушкой. Об этом молодая женщина сообщила в своем «Инстаграме». Она выложила фото, на котором прижимает к лицу ручку новорожденной дочки, и ее лицо светится от счастья.

«Вне досягаемости», — написала молодая мама.

Поклонники и коллеги (среди которых была актриса Полина Филоненко ) тут же засыпали актрису поздравлениями. «На эти эмоции можно смотреть вечно! Здоровья, здоровья и ещё раз здоровья Вам девочки, УРА! На свете появилась новая жизнь!» — написала одна из пользователей.

Ребенок у Полины появился в браке с юристом Дмитрием. К слову, у мужчины сложились очень хорошие отношения со знаменитым тестем. Незадолго до рождения малышки актриса признавалась, что с нетерпением ждет ребенка, и рада тому, что «в новом десятилетии предстоит узнать нечто необыкновенное».

Полина известна российскому зрителю по сериалам «Рыжая», «Последняя встреча» и другим работам. Ее отец стал уже легендой современного отечественного кино. Он звезда фильмов «Бандитский Петербург», «Мама, не горюй», «Обитаемый остров» и других известных картин. Жена Татьяна подарила ему троих дочерей: помимо Полины, супруги воспитали также Аглаю и Анфису.