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Сидихин стал дедушкой
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Евгений Сидихин стал дедушкой: у актера родился первый внук 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: официальный сайт Евгения
Звезду «Бандитского Петербурга» осчастливила старшая дочь, известная актриса Полина Сидихина.
Сегодня стало известно, что дочь Евгения Сидихина стала мамой. А сам актер «Бандитского Петербурга» — соответственно, дедушкой. Об этом молодая женщина сообщила в своем «Инстаграме». Она выложила фото, на котором прижимает к лицу ручку новорожденной дочки, и ее лицо светится от счастья.
«Вне досягаемости», — написала молодая мама.
Поклонники и коллеги (среди которых была актриса Полина Филоненко) тут же засыпали актрису поздравлениями. «На эти эмоции можно смотреть вечно! Здоровья, здоровья и ещё раз здоровья Вам девочки, УРА! На свете появилась новая жизнь!» — написала одна из пользователей.
Ребенок у Полины появился в браке с юристом Дмитрием. К слову, у мужчины сложились очень хорошие отношения со знаменитым тестем. Незадолго до рождения малышки актриса признавалась, что с нетерпением ждет ребенка, и рада тому, что «в новом десятилетии предстоит узнать нечто необыкновенное».
Полина известна российскому зрителю по сериалам «Рыжая», «Последняя встреча» и другим работам. Ее отец стал уже легендой современного отечественного кино. Он звезда фильмов «Бандитский Петербург», «Мама, не горюй», «Обитаемый остров» и других известных картин. Жена Татьяна подарила ему троих дочерей: помимо Полины, супруги воспитали также Аглаю и Анфису.
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