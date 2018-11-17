Хейтеры обрушились на Волочкову

Танцующую с детьми Волочкову посчитали пьяной

Анастасия Волочкова в очередной раз вызвала взрыв эмоций хейтеров. Она разместила совсем, казалось бы невинный пост в своем паблике Инстаграм, но резонанс был впечатляющий.

Балерина опубликовала видео импровизированного танцевального флешмоба с детьми на гастролях в Краснодарском крае. Она в демократичном спортивном костюме показывает движения под песню «Кто кого перекукует», а дети повторяют.

Тут же посыпались язвительные комментарии. Экс-приму обвинили, по обыкновению, в нетрезвом состоянии и небрежном внешнем виде. Ее посчитали неуклюжей и укорили за лишний вес. Нашлись и защитники, которые парировали, что критиковать способны только неудачники. Завязалась перепалка с взаимными оскорблениями.