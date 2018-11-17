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Хейтеры обрушились на Волочкову
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Танцующую с детьми Волочкову посчитали пьяной 

Russianshowbiz.info 5 часов назад
Фото: Instagram
Анастасия Волочкова в очередной раз вызвала взрыв эмоций хейтеров. Она разместила совсем, казалось бы невинный пост в своем паблике Инстаграм, но резонанс был впечатляющий.
Балерина опубликовала видео импровизированного танцевального флешмоба с детьми на гастролях в Краснодарском крае. Она в демократичном спортивном костюме показывает движения под песню «Кто кого перекукует», а дети повторяют.
Тут же посыпались язвительные комментарии. Экс-приму обвинили, по обыкновению, в нетрезвом состоянии и небрежном внешнем виде. Ее посчитали неуклюжей и укорили за лишний вес. Нашлись и защитники, которые парировали, что критиковать способны только неудачники. Завязалась перепалка с взаимными оскорблениями.
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