Джигурда и Анисина получили миллионы

Джигурда и Анисина получили по миллиону евро

Никита Джигурда и Марина Анисина получили огромное наследство. Каждому из супругов достанется по миллиону евро.

Как напоминает телеканал "360", после смерти Людмилы Браташ Романова обратилась к нотариусу, чтобы вступить в наследство. Однако женщины в завещании не было и нотариус ей отказал. После этого она обратилась в суд, который также счел ее притязания на наследство незаконными.

Разбирательства по поводу наследства кумы Никиты Джигурды, которое она оставила актеру и его детям, затянулись. Романова обвинила Никиту в том, что он подделал документы, чтобы завладеть многомиллионным состоянием. Наследство предпринимательницы включает в себя бизнес по организации авиаперевозок в США, а также имущество в России и Франции.

Как сообщается, Джигурда и Анисина получат по миллиону евро каждый.

Ранее Джигурда заявлял, что апогеем победы станет его свадьба с Анисиной. "Но я верю и в Бога, и в творца, что все это игра на Земле. Люся Браташ — это наша родственница. И я мечтаю, чтобы Анисина родила, и чтобы душа Люси вселилась в нашу девочку", — отметил шоумен.