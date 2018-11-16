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Джигурда и Анисина получили миллионы
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Джигурда и Анисина получили по миллиону евро 

Дни.ру + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Никита Джигурда и Марина Анисина получили огромное наследство. Каждому из супругов достанется по миллиону евро.
Единственными законными наследниками предпринимательницы Людмилы Браташ Кунцевский суд Москвы признал Джигурду и его супругу Анисину. Супруги выиграли дело в Кунцевском суде, оспаривая свое право на наследство с сестрой погибшей Людмилы Браташ — Светланой Романовой, сообщил адвокат Сергей Воронов.
Как напоминает телеканал "360", после смерти Людмилы Браташ Романова обратилась к нотариусу, чтобы вступить в наследство. Однако женщины в завещании не было и нотариус ей отказал. После этого она обратилась в суд, который также счел ее притязания на наследство незаконными.
Разбирательства по поводу наследства кумы Никиты Джигурды, которое она оставила актеру и его детям, затянулись. Романова обвинила Никиту в том, что он подделал документы, чтобы завладеть многомиллионным состоянием. Наследство предпринимательницы включает в себя бизнес по организации авиаперевозок в США, а также имущество в России и Франции.
Как сообщается, Джигурда и Анисина получат по миллиону евро каждый.
Ранее Джигурда заявлял, что апогеем победы станет его свадьба с Анисиной. "Но я верю и в Бога, и в творца, что все это игра на Земле. Люся Браташ — это наша родственница. И я мечтаю, чтобы Анисина родила, и чтобы душа Люси вселилась в нашу девочку", — отметил шоумен.
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