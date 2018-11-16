Дочь отреклась от жены Солнцева после драки

Дочь отреклась от жены-старушки Солнцева после безобразной драки

Обращение Полины Давыдовой опубликовал в своем Instagram Гоген Солнцев . Девушка просил передать ее словам всем, кто переживает за нее после безобразной выходки Терешкович в "Прямом эфире".

"Меня просит передать это Полина. Всем кто переживает за нее. Это ее сообщение: "Прошу передать, что я уже гораздо лучше. Синяки еще есть. Ссадины тоже. Но хуже всего моему сердцу, которое обливается кровью, осознав что моя мать — ничтожество!", — приводит Гоген сообщение Давыдовой.

Напомним, Солнцев недавно приревновал свою престарелую супругу, и после скандала Екатерина ушла из дома. За время ее отсутствия Гоген успел установить отношения с ее дочерью Полиной Давыдовой, с которой до того был не в ладах. Полине и Гогену удалось найти общий язык, и Давыдова решила помирить мать и Солнцева.

Однако Терешкович приревновала мужа. Когда Полина появилась в студии "Прямого эфира", Екатерина набросилась на собственную дочь с кулаками и выбила ей зуб. Тогда же у экспертов возникли сомнения в психическом здоровье женщины.