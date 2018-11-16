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Дочь отреклась от жены Солнцева после драки
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Дочь отреклась от жены-старушки Солнцева после безобразной драки 

Дни.ру 56 минут назад
Фото: Instagram
Дочь Екатерины Терешкович обратилась к подписчикам Гогена Солнцева. Полина Давыдова после безобразной драки на шоу Андрея Малахова осознала, что ее мать — ничтожество.
Обращение Полины Давыдовой опубликовал в своем Instagram Гоген Солнцев. Девушка просил передать ее словам всем, кто переживает за нее после безобразной выходки Терешкович в "Прямом эфире".
"Меня просит передать это Полина. Всем кто переживает за нее. Это ее сообщение: "Прошу передать, что я уже гораздо лучше. Синяки еще есть. Ссадины тоже. Но хуже всего моему сердцу, которое обливается кровью, осознав что моя мать — ничтожество!", — приводит Гоген сообщение Давыдовой.
Напомним, Солнцев недавно приревновал свою престарелую супругу, и после скандала Екатерина ушла из дома. За время ее отсутствия Гоген успел установить отношения с ее дочерью Полиной Давыдовой, с которой до того был не в ладах. Полине и Гогену удалось найти общий язык, и Давыдова решила помирить мать и Солнцева.
Однако Терешкович приревновала мужа. Когда Полина появилась в студии "Прямого эфира", Екатерина набросилась на собственную дочь с кулаками и выбила ей зуб. Тогда же у экспертов возникли сомнения в психическом здоровье женщины.
Присутствовавший на программе Малахова основатель группы "Ласковый май" Андрей Разин позже сообщил, что направил обращения в Минздрав и генпрокуратуру. Медиков он просит оценить, насколько адекватна Терешкович, а силовиков — проверить действия Екатерины на соответствие нормам закона.
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