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Счета Петросяна разблокировали
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Счета Петросяна разблокировали 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Хамовнический суд Москвы разблокировал счета юмориста Евгения Петросяна, чтобы он смог оплатить счета за услуги ЖКХ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Сергея Жорина.
По словам юриста, суд принял такое решение, так как Петросяну надо на что-то жить. Юморист предоставил в суде платежные ведомости, подтвердившие, что он действительно оплачивает коммунальные услуги.
Ранее суд наложил обеспечительный арест на счета Петросяна в рамках бракоразводного процесса с Еленой Степаненко. Ее счета также заблокировали по ходатайству Жорина.
По словам адвоката, артист не хотел требовать ареста счетов Степаненко, но пошел на это, так как она отказалась оплачивать квартиру, в которой живет.
Этим летом Петросян и Степаненко подали друг к другу иски о разводе и разделе имущества. 15 ноября суд расторг брак юмористов. Раздел имущества будет рассматриваться в суде отдельно.
Жорин говорил, что Петросян хочет поделить имущество пополам, но Степаненко намерена получить больше. Адвокат Степаненко утверждала, что артистка согласна получить меньше половины имущества.
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