Паулс прояснил переезд семьи в США

Паулс опроверг переезд семьи из Латвии в США

«Я первый раз слышу об этом. Это все ерунда какая-то абсолютно. Я не знаю, что это за глупости какие-то», — передает слова музыканта телеканал РЕН ТВ.

Ранее российские СМИ со ссылкой на интервью Раймонда Паулса журналу Kas jauns сообщили, что вся семья композитора переехала в США.

«Все уехали. Такая тенденция — у всех, у кого есть деньги, дети учатся за границей. Обе мои внучки учились в международной школе, муж дочки — иностранец, в их семье говорят по-английски», — привело агентство ТАСС слова Паулса.

В интервью Паулс также посетовал, что все больше его соотечественников покидают Родину в поисках лучшей жизни.

Население Латвии составляет около 3 млн человек. За последние 10 лет из страны уехало более 300 тысяч жителей. По данным Центрального статистического управления, ежедневно из Латвии эмигрирует около 60 человек.