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Паулс прояснил переезд семьи в США
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Паулс опроверг переезд семьи из Латвии в США 

Рамблер + ещё 27 1 час назад
Фото: ТАСС
Латышский композитор Раймонд Паулс опроверг информацию, что вся его семья покинула Латвию и эмигрировала в США.
«Я первый раз слышу об этом. Это все ерунда какая-то абсолютно. Я не знаю, что это за глупости какие-то», — передает слова музыканта телеканал РЕН ТВ.
Ранее российские СМИ со ссылкой на интервью Раймонда Паулса журналу Kas jauns сообщили, что вся семья композитора переехала в США.
Семья Раймонда Паулса "сбежала" из Латвии
«Все уехали. Такая тенденция — у всех, у кого есть деньги, дети учатся за границей. Обе мои внучки учились в международной школе, муж дочки — иностранец, в их семье говорят по-английски», — привело агентство ТАСС слова Паулса.
В интервью Паулс также посетовал, что все больше его соотечественников покидают Родину в поисках лучшей жизни.
Население Латвии составляет около 3 млн человек. За последние 10 лет из страны уехало более 300 тысяч жителей. По данным Центрального статистического управления, ежедневно из Латвии эмигрирует около 60 человек.
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