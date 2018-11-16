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Адвокат рассказала о состоянии Степаненко после развода
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Адвокат рассказала о состоянии Степаненко после развода 

Рамблер 1 час назад
Фото: Официальный сайт Евгения Петросяна
Юмористка Елена Степаненко чувствует себя «нормально» после решения суда о расторжении ее брака с коллегой Евгением Петросяном. Об этом, как сообщает «360», рассказала ее адвокат Елена Забралова.
Сегодня Хамовнический райсуд Москвы принял решение удовлетворить исковое заявление Степаненко о расторжении брака с Петросяном.
На вопрос журналиста о том, как юмористка чувствует себя после этого, ее адвокат ответила, что «нормально».
«Не видела ее в последние дни, но вообще нормально», — добавила она.
Забралова отметила, что сегодняшнее решение суда вступит в силу в течение месяца, если не будет обжаловано, а рассмотрение дела о разделе имущества Степаненко и Петросяна было отложено, так как обе стороны собрали еще не все необходимые документы.
По словам юриста, сегодня она представила суду опись, которую судебные приставы делали «очень долго».
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