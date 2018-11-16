Адвокат рассказала о состоянии Степаненко после развода

Сегодня Хамовнический райсуд Москвы принял решение удовлетворить исковое заявление Степаненко о расторжении брака с Петросяном.

На вопрос журналиста о том, как юмористка чувствует себя после этого, ее адвокат ответила, что «нормально».

«Не видела ее в последние дни, но вообще нормально», — добавила она.

Забралова отметила, что сегодняшнее решение суда вступит в силу в течение месяца, если не будет обжаловано, а рассмотрение дела о разделе имущества Степаненко и Петросяна было отложено, так как обе стороны собрали еще не все необходимые документы.

По словам юриста, сегодня она представила суду опись, которую судебные приставы делали «очень долго».