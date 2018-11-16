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Барецкий намекнул на беременность жены Шнурова
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Барецкий намекнул на беременность жены Шнурова 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Экс-участник группы «Ленинград» Стас Барецкий заявил, что Сергей Шнуров готов снова стать отцом, и его жена Ольга Абрамова как раз готовит ему «сюрприз». Об этом сообщает «Собеседник».
«Я пока не уполномочен об этом говорить, но… А какой сюрприз может женщина преподнести мужчине?!» — заявил музыкант.
По версии «Собеседника», Барецкий таким способом намекнул на беременность Абрамовой.
Сам Шнуров ответил на слухи о беременности Абрамовой стихотворением об аборте: «<…> Ты прекрасна в туфлях Джимми Чу, я хочу от тебя… аборт, потому что детей не хочу».
В конце мая лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров заявил, что они с женой Матильдой приняли решение развестись. В октябре СМИ сообщили, что 45-летний музыкант женился в четвертый раз — на дочери бизнесмена, 27-летней Ольге Абрамовой.
У Шнурова есть дочь Серафима от первой жены Марии Исмагиловой и сын Аполлон от второй супруги Светланы Костицыной.
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