Дайнеко заинтриговала поклонников

В Сети уже несколько дней поклонники обсуждают воссоединение Алексея Воробьева и Виктории Дайнеко. СМИ пишут о том, что молодые люди спустя долгое время решили снова сойтись.
Недавно Алексей прилетел в Россию для того, чтобы снять Викторию в своем новом клипе. Однако ни он, ни она не комментируют подобную информацию. И все же, Виктория опубликовала в соц. сети Instagram запись, которую можно расценивать как намек на возобновление романтической связи с Алексеем Воробьевым: «Все приходит к тому, кто умеет ждать. Лев Толстой. Война и мир».