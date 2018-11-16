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Дайнеко заинтриговала поклонников
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Виктория Дайнеко заинтриговала поклонников 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
В Сети уже несколько дней поклонники обсуждают воссоединение Алексея Воробьева и Виктории Дайнеко. СМИ пишут о том, что молодые люди спустя долгое время решили снова сойтись.
Недавно Алексей прилетел в Россию для того, чтобы снять Викторию в своем новом клипе. Однако ни он, ни она не комментируют подобную информацию. И все же, Виктория опубликовала в соц. сети Instagram запись, которую можно расценивать как намек на возобновление романтической связи с Алексеем Воробьевым: «Все приходит к тому, кто умеет ждать. Лев Толстой. Война и мир».
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