Россиян взбесило шоу Малахова

Россияне раскритиковали выпуск шоу Малахова о Солнцеве

Интернет-пользователи раскритиковали шоу «Прямой эфир с Андреем Малаховым » из-за выпуска о Гогене Солнцеве и его 63-летней жене Екатерине. Внимание на это обратило «Ура.ру».

Агентство отмечает, что терпению зрителей пришел конец из-за драки Солнцева с супругой.

«Какая цель этих грязных, тупых шоу, господин Малахов?» — процитировало «Ура.ру» одного из пользователей.

Солнцев опубликовал в Instagram анонс программы. На записи видно, как он бьёт Екатерину веником.

«Такое шоу мы заслужили… ПОМОИ», — возмутился в комментариях @iamsletov (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Поэтому я и не смотрю TV, смотреть нечего. Почему то взяли в моду показывать всякую ***. <…> Сейчас если включаешь телевизор сразу думаешь деградация полная у народа. И, Андрей не позорьтесь с такими эфирами уж лучше Аффтар жжёт продолжайте», — написала @le.na1175

«Вот точно стыдно за Малахова. Во что он превратил свои передачи, кого показывает…жуть», — добавил @grishcheniasergei.

«Фуууу, мне давно так не тошнило! И это даже не смешно…шоу уродов!неужели это сюжет для федеральных каналов, про извращенцев?» — написала @korotunira.